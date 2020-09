Il dolore del Vaticano per la morte del prete degli ultimi accoltellato a Como

Città del Vaticano - Dolore per la scomparsa di un prete tanto generoso ma anche orgoglio per la sua capacità di donarsi al prossimo. Su Vatican News viene commentata la notizia dell'omicidio di don Roberto Malgesini, il prete di frontiera ucciso da un immigrato problematico. «Le cronache di oggi sono già piene di particolari sulla morte del sacerdote, di questo nostro prete» commenta il vescovo di Como, che esprime «profondo dolore e disorientamento per quanto accaduto». Don Roberto viene descritto come un prete che ha sempre lavorato in prima linea «fino a dare la sua vita per gli ultimi».

«Per i poveri è stato veramente un padre» ma per il vescovo monsignor Cantoni, è stato un figlio: «ci vedevamo spesso. Lui mi raccontava della sua attività facendo emergere le realtà più belle, perchè svolgeva questo suo ministero con gioia. Una vocazione nella vocazione».

