Roma, chiese parrocchiali e oratori aperti: dietrofront dopo lo stop di ieri del Vicariato

Città del Vaticano – Contrordine compagni. Ieri sera il cardinale vicario, Angelo De Donatis ha inviato a parroci, istituzioni e stampa un decreto draconiano con il quale comunicava che nella diocesi del Papa tutte le chiese sarebbero state chiuse, praticamente sigillate, per evitare l'epidemia del coronavirus fino al 3 di aprile. Nel frattempo anche i fedeli sarebbero stati dispensati della messa domenicale. Un provvedimento del genere non era mai stato preso almeno in epoca moderna da nessuno. Papa Francesco stamattina non deve avere preso molto bene questa disposizione, tanto che nella messa mattutina celebrata a Santa Marta si è lasciato sfuggire una frase piuttosto critica: «non sempre le misure drastiche sono buone».

In tarda mattinata il testa coda di De Donatis e del Vicariato con un secondo decreto che sostanzialmente smentisce il primo e lo rettifica. «Il decreto numero 468 viene modificato ponendo in capo ai sacerdoti e a tuti i fedeli la reponsbilità ultima dell'ingresso nei luoghi di culto, in modo tale da non esporre ad alcun pericolo di contagio la popolazione e nel contempo evitare il segno della interdizione fisica dell'accesso al luogo di culto attraverso la chiusura del medesimo, la quale potrebe creare disorientamento e maggiore senso di insicurezza».

Resteranno chiuse al pubblico le chiese non parrocchiali e più in generale gli edici di culto di qualcunque genere. Restano invece aperte le chiese parrocchiali e quelle che sono sedi di missioni con cura d'anime ed equiparate. Sono altresì accessibli gli oratori di comunità stabilmente costituite.

Tra i parroci di Roma serpeggia il disorientamento. Uno scivolone del genere nessuno lo avrebbe mai immaginato.

Un vecchio parroco sconcertato sta ripentendo da stamattina: "il decreto del governo permette a tante attività di andare avanti con le dovute cautele, il commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche, il dettaglio degli articoli di illuminzione, di materiale fotografico, di radio e telefoni e noi non possiamo dire messa al mattino con le dovute cautele?"

De Donatis in una lettera ai fedeli informa che «con una decisione senza precedenti, consultato il Papa, avevamo pubblicato ieri il decreto per la chiusura di tutte le chiese. Non ci ha spinto una paura irrazionale o peggio un pragmatismo privo di speranza evangelica. Ma l'obbedienza alla parola di Dio (...) Poi stamattina ci ha spinto a prendere in considerazione una altra esigenza», che dalla chiusura delle nostre chiese potesse la gente trovare «disorientamento».



