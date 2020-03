Coronavirus, tutte le chiese di Roma chiudono fino al 3 aprile, fedeli dispensati dalla messa domenicale

Città del Vaticano - Le chiese di Roma chiudono i battenti e i fedeli sono dispensati dall'andare a messa la domenica. Il provvedimento è arrivato stasera, attraverso un decreto firmato dal cardinale Angelo De Donatis, nel quale spiega in cosa consistono le ultime misure per contenere la pandemia. Le celebrazioni «sono sospese nella diocesi di Roma da oggi e fino al 3 aprile» si legge nel documento: questo viene fatto per tutelare il bene comune. © RIPRODUZIONE RISERVATA