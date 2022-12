Domenica 11 Dicembre 2022, 05:30

Riapertura dell’itinerario della fede etrusco-romano-cristiano, l’amministrazione Frontini è già al lavoro. In progetto c’è la realizzazione di un percorso circolare dalle terme a Strada Signorino.

Porta i turisti a ponte Camillario, ma trova sbarrato. Guida chiede alla sindaca: «Ripristini il passaggio»

Lo dice Alessandra Croci, consigliera delegata alla Promozione della Via Francigena e Giubileo 2025, dopo l’appello lanciato tramite il Messaggero dalla guida turistica Emanuela Musotto: “Sindaca ci regali una nuova passerella per Natale o quanto prima, è un peccato non poter mostrare ai turisti le nostre bellezze”. Musotto sarà sicuramente felice di questo aggiornamento. Giovedì scorso infatti la guida si era recata in Strada Bagni per studiare un percorso su cui portare piccoli gruppi di visitatori, ma arrivata al fosso dell’Urcionio ha trovato davanti a sé sbarrata causa ponte traballante. Un problema vecchio. Sull'altra sonda ben tre siti di interesse storico e archeologico: i resti del ponte sul quale passava l’antica Cassia (ponte Camillario), una edicola del 1600 costruita sul luogo del martirio dei Santi Valentino e Ilario e una tomba etrusca probabilmente riutilizzata come catacomba.

Per quanto riguarda l’area di ponte Camillario, la consigliera Croci ci invia “le foto che dimostrano il nostro interessamento immediato (agosto 2022) al tratto descritto che era impraticabile fino al nostro intervento”. Per quanto riguarda il ponte sul torrente sull’Urcionio, Croci spiega che “è stato attenzionato dal Comune (assessore alla Bellezza, assessore ai Lavori Pubblici) e dalla sovrintendenza, chiamata in causa per la sistemazione del sito archeologico (vedi foto). E' nostra intenzione predisporre un percorso circolare dalle terme fino a strada Signorino ma questa amministrazione insediata il 7 luglio sta cercando di fare del proprio meglio tutto nella piena legalità con tempi più brevi possibile per garantire a tutti Viterbesi e non di fruire delle nostre bellezze”.

E' sicuramente un buon segnale il fatto che l’amministrazione Frontini tramite la consigliera delegata abbia dato un riscontro immediato all’appello di Musotto, che fiduciosa si era rivolta alla sindaca: ”Non conosco personalmente Frontini ma vedo che si dà molto da fare per Viterbo”, aveva detto la guida.

Detto questo però resta di fondo un problema di sicurezza. L’accesso alla passerella sull’Urcionio è chiuso solo da una piccola transenna. Ma in realtà chiunque, volendo, potrebbe tentare in qualsiasi momento di attraversare il ponte rimuovendo l'ostacolo, aggirandolo o scavalcandolo. Per evitare che ciò avvenga il Comune può sicuramente intervenire con misure più efficaci.