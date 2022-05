La Francigena e vie del gusto in Tuscia sulle orme dei briganti

Un capitolo della storia italiana, quello del brigantaggio e dei borghi sospesi nel tempo scenografia di agguati e latitanze, è protagonista, attraverso cammini nella Tuscia Viterbese, della neonata DMO La Francigena e le vie del gusto in Tuscia (VT) in programma il 14 maggio e il 2 giugno. Foto: Dir. Museo Brigantaggio Cellere via HF4 Music: "Perception" from Bensound.com

