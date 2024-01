Record di trekker a Compostela, il successo spagnolo è alla base del progetto per i Cammini d'Italia del Giubileo

L'incredibile successo economico e turistico del cammino di Santiago di Compostela è destinato a fare scuola. E' anche per questo che nella manovra del Governo sono stati inseriti 5 milioni per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per un totale 15 milioni di euro, per migliorare i cammini d'Italia che sul nostro territorio sono effettivamente di una bellezza senza pari, a cominciare dalla Francigena a quello della via Matildica che attraversa l'Emilia e la Lunigiana. A fare riflettere sulle opportunità di questo comparto è la storia del Cammino di Santiago, il più noto nel mondo, la cui promozione è iniziata in sordina una ventina di anni fa fino a raggiungere i livelli odierni, e diventare un punto di riferimento capace di caratterizzare persino uno stile di vita.

SUCCESSO

Due preti recuperano le ricette medievali: in un libro i cibi di pellegrini e Crociati

Il numero dei pellegrini sulla Via di San Giacomo è aumentato a dismisura e si sta avvicinando a mezzo milione di presenze ogni anno.

Il 2023 ha segnato, infatti, il nuovo anno record per la rotta tradizionale nel nord-ovest della Spagna. Secondo le statistiche pubblicate dall'Ufficio dei pellegrini della regione, sono stati registrati 446.035 pellegrini provenienti da tutto il mondo. Il 44 per cento, la quota maggiore, è costituita da spagnoli, i restanti sono stranieri con gli americani al primo posto (32.063), seguiti dagli italiani (29.036) e dai tedeschi (24.342). Anche i portoghesi, i francesi, gli inglesi, i messicani, i sudcoreani e gli irlandesi sono rappresentati tra i primi dieci. Ma i pellegrini arrivano anche da molto lontano, per esempio dall'Australia, dal Canada, o dall'Indonesia. L'altro dato che emerge è che le donne camminatrici sono in testa, superano gli uomini: segno che il tracciato spagnolo è stato costruito negli anni in modo da garantire una sicurezza totale a chi decide di percorrere centinaia di chilometri anche in solitudine.

ECONOMIA

Turismo religioso, nel mondo muove il 20% della popolazione, San Pietro tra i luoghi più visitati

Secondo l'Ufficio dei pellegrini, il 42,6 per cento degli arrivi a Santiago ha citato "ragioni religiose" e il 34,7 per cento "motivi religiosi ma pure di altro tipo"; il 22,7 per cento, invece, ha fatto il percorso per "ragioni non religiose". È chiaro che la fede cristiana resta una forza trainante decisiva alla quale si uniscono poi altri fattori come la natura, l'arte, le bellezze che si incontrano sul tragitto. Ma la Via di San Giacomo è diventata pure uno stile di vita, persino un po' alla moda.



Elena dalla Ciociaria verso la Sicilia con un’asinella: «E' un viaggio interiore, mi porterà a destinazione»