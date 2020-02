Gli arazzi di Raffaello spostati nella Cappella Sistina, il Papa all'oscuro dei rischi

Città del Vaticano – Ai piani alti del Vaticano sono caduti letteralmente dalle nuvole quando hanno saputo che l'esposizione nella Cappella Sistina dei delicatissimi arazzi di Raffaello avrebbe comportato rischi tanto enormi per queste opere d'arte uniche al mondo. Pericoli soprattutto per la loro salvaguardia e sicurezza. Attualmente gli arazzi di Raffaello sono già esposti al grande pubblico nella Sala della Pinacoteca Vaticana, visibili al pubblico dal 1986 e conservati dagli anni Trenta dietro enormi pannelli di pexiglass, in una stanza a luci soffuse per non rovinare la fragilissima trama composta da invisibili fili di seta e d'oro. Una tela intessuta a Bruxelles che risale al XVI secolo. Nessun altro direttore di museo aveva mai voluto mai spostarle proprio per non danneggiarle. I rischi sono davvero altissimi. Le tele sono databili tra il 1515 e il 1519 e sono considerate tra le più belle al mondo.

Con una decisione autonoma (e sicuramente non autorizzata da Papa Francesco) la direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Jatta ha deciso di trasportarle ugualmente dalla sala della Pinacoteca alla Cappella Sistina per esporre le tele al pubblico per sette giorni.

In questi sette giorni al pericolo di danneggiare gli arazzi si somma al rischio di intasare la sala poco capiente affrescata da Michelangelo, che già oggi accoglie dai 27 mila ai 32 mila turisti al giorno.

L'operazione più rischiosa per la tenuta della trama e del tessuto realizzato su disegni di Raffaello riguarda la fase del distacco dei pesantissimi arazzi dalla sala della Pinacoteca, la loro messa a terra, l'arrotolamento, il trasporto nella Sistina e, di nuovo, lo srotolamento della tela che dovrà di nuovo essere fissata sui appositi pannelli. Procedure che ogni volta fanno trattenere il respiro e richiedono mani esperte per non stressare la delicatissima opera. Ad essere maggiormente esposti sono i fili di metallo – che sono d'oro – i quali nelle fasi di arrotolamento e srotolamento finiscono per alterarsi.

Di questi rischi era stata naturalmente informata la direttrice del Museo, Barbara Jatta che però ha deciso di tirare dritto. «Vorrei che gli arazzi li vedessero più romani possibili». Peccato che queste opere raffaellesche erano già visibili al pubblico nella sala della Pinacoteca e non c'era bisogno di stressarle tanto.

