Coronavirus, Angelus di Papa Francesco e udienza del mercoledì solo via streaming

Città del Vaticano - Relativamente agli eventi dei prossimi giorni, la preghiera dell’Angelus di Papa Francesco di avverrà dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico e non in piazza, dalla finestra. La preghiera sarà trasmessa in diretta streaming da Vatican News e sugli schermi in piazza San Pietro e distribuita da Vatican Media ai media che ne faranno richiesta, in modo da consentire la partecipazione dei fedeli.

L’Udienza Generale di mercoledì 11 marzo avverrà secondo le medesime modalità.

Tali scelte, ha spiegato il Vaticano, si rendono necessarie per evitare rischi di diffusione del COVID-19 dovuti ad assembramenti nel corso dei controlli di sicurezza per l’accesso alla piazza, come richiesto anche dalle autorità italiane.



In ottemperanza a quanto stabilito dal governo italiano e, successivamente, dalla Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano, fino a domenica 15 marzo sarà sospesa la partecipazione dei fedeli ospiti alle messe a Santa Marta. Il Papa celebrerà privatamente la messa, senza fedeli.