Corso Vecchio, via Primo Maggio, via Sant'Agape: parte la rivoluzione di traffico e parcheggi

Da via Mancini, a via Beccaria, e ritorno, passando per una parte di Corso Vecchio. Nasce il primo mini raccordo stradale della Ztl. Una rivoluzione del traffico approvata dal Consiglio comunale che stravolgerà la viabilità anche tra via Primo Maggio, via Petroni e via Petrucci, con i gardini Furio Miselli destinati a diventare una rotatoria. Scelte destinata a scontentare tutti, sia i sostenitori della Ztl blindata, visto che sparirà un pezzo di area pedonale di Corso Vecchio, che i tifosi della Ztl aperta, considerando che nulla sarà modificato per quanto riguarda gli orari dei varchi elettronici. Novità, invece, per quanto riguarda i parcheggi all'interno della Ztl. L'intenzione è quella di ricavarne di nuovi e di arrivare ad una nuova convenzione per i residenti del centro che intendo parcheggiare nel Central Parking di Largo Manni.La mini rivoluzione della viabilità è stata elaborata dalla Prima commissione con due atti di indirizzi che sono stati votati a maggioranza. Le modifiche che riguarderanno la zona di Corso Vecchio prevedono di arretrare la zona pedonale di Corso Vecchio fino alla fine dell'intersezione di via Mancini; di consentire il traffico dall'intersezione di via Beccaria fino a via Mancini a senso unico di circolazione; aprire via Mancini consentendone la circolazione a senso unico in direzione Corso Vecchio- via Beccaria. Ed è così che rischierebbe di nascere un piccolo raccordo stradale a forme di ellisse. Nel piano è prevista anche la predisposizione di un'area carico-scarico nel vicolo che congiunge Corso Vecchio con Piazza Solferino, in pratica a due passi dell'ufficio postale. Approvata anche la modificare della rampa di accesso disabili del marciapiede tra via Manassei e piazza Solferino, ripristinando il normale marciapiede lungo via Manassei e realizzando la rampa verso la corsia pedonale.Viabilità stravolta anche in via Primo Maggio. Nell'approvare i due atti di indirizzo, il Consiglio chiede che di consentire il traffico nel tratto dell'intersezione di via Petrucci verso l'intersezione di via Petroni ad un solo senso di circolazione, rendendo così possibile la sosta su entrambi i lati della strada. Si chiede inoltre di predisporre adeguata segnaletica orizzontale che delimiti i nuovi posti auto risultanti dall'intervento, di far rispettare le aree pedonali esistenti e studiare ulteriori criticità presenti nel centro storico.Per il capitolo parcheggi, il Consiglio comunale ha impegnato la Giunta ad avviare un'interlocuzione con la gestione del Central Parking di largo Manni al fine di predisporre una convenzione di abbonamento parcheggio con tariffazione scontata per i residenti del centro storico. Nel progetto anche la realizzazione di nuovi posti auto, anche di fermata e sosta, dietro al teatro Verdi, via Sant'Agape, oggi assenti causa cantiere. Infine, trovare soluzioni per alleggerire il traffico in via Carrara soprattutto negli orari di entrata e uscita delle scuole.