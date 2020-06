Visionimusica canta ternano con Irene Jalenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Sarà Irene Jalenti la protagonista di "Live at Home": questa volta infatti,ha chiamato a partecipare da oltreoceano una delle voci più carismatiche del panorama musicale femminile contemporaneo, originaria di Terni. Lunedì 1 giugno alle ore 19 l'artista, si esibirà in diretta dalla sua abitazione di Baltimora presentando un selezionatissimo repertorio omaggio alla bossanova brasiliana, al jazz e al pop d'autore internazionale. Questi i titoli prescelti: Dança da Solidão (Paulinho da Viola); Norwegian Wood (Lennon - McCartney); Eu Sei Que Vou Te Amar (Jobim - De Moraes); Sodade (Armando Zeferino Soares), Humdrum Blues (Oscar Brown Jr.).Durante l'esibizione, in streaming sul canale YouTube di Visioninmusica, verranno date le indicazioni per continuare a contribuire volontariamente con donazioni a favore dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, città natale di Visioninmusica, a sostegno del diritto alle migliori cure per i pazienti colpiti da Covid-19 nel contesto di una sicurezza sanitaria di interesse generale.Info e modalità per donare al seguente link Di seguito invece i prossimi artisti del mese per le performance "Live at Home": Jean-Philippe Koch (4 giugno); Nadimop (8 giugno); Federico Mondelci/Paolo Biondi (11 giugno) e Rebel Bit (15 giugno).Tutti i live saranno accessibili in diretta streaming sul canale YouTube di Visioninmusica. Sarà inoltre disponibile il link alla pagina del concerto in diretta sulle pagine Facebook, Instagram e Twitter ufficiali del festival.