Giovedì 5 Agosto 2021, 07:49

PERUGIA - Nuova impennata dei contagi in Umbria: 187 in una sola giornata, il dato più alto dal 5 aprile. Il virus corre soprattutto nelle grandi città, con 39 casi a Terni, 28 a Perugia, 23 a Città di Castello, 19 a Gubbio, ma arriva anche da fuori regione: 9 nuovi contagi, 105 nelle ultime due settimane. Per accelerare i tempi dello screening la Regione ha intanto anticipato la delibera che consente agli under 30 in attesa di vaccinazione di accedere gratuitamente ai tamponi antigenici. Sul versante vaccinazioni, tuttavia si registra uno scatto in avanti, con 9.200 somministrazioni eseguite martedì e altre 4.700 ieri in metà giornata con la percentuale di immunizzati salita al 61,1%.

Dopo i segnali di frenata dei giorni scorsi, la curva epidemica ha ripreso vigore e nei primi tre giorni di agosto sono già 284 i casi segnalati. Una crescita trainata dai contagi nelle fasce più giovani della popolazione ancora non vaccinate e per questo più esposte. Per questo la Regione, su proposta dell’assessore Luca Coletto, ha varato la delibera che da domani anticipa la possibilità per gli under 30 di prenotare tamponi antigenici gratuiti. «Siamo in anticipo su questo aspetto – spiega Coletto - con un atto che supporta il proseguimento dell’attività di screening della popolazione attraverso il contact tracing e che costituisce inoltre una premialità per chi ha aderito alla vaccinazione». Così, dal 9 al 31 agosto, salvo ulteriori proroghe relative all’andamento della campagna vaccinale, i residenti umbri della fascia 12-30 anni che hanno preaderito alla profilassi e che non si sono potuti vaccinare potranno fare test diagnostici gratuiti. «Questo se la mancata vaccinazione è legata alla carenza di dosi – spiega Coletto – e se la data prevista per la somministrazione della prima dose non è compatibile con le necessità dell’ottenimento della Certificazione verde (Green pass, ndr)». La richiesta potrà essere processata da domani tramite il portale della Regione mentre i tamponi saranno eseguiti nelle sedi Asl già abilitate. «Questa attività si affiancherà alla possibilità offerta ai giovani dall’articolo 5 del decreto 105 di fare tamponi nelle farmacie a prezzi calmierati».

Un modo per dribblare la corsa del virus e assecondare le necessità di tracciamento del Sistema di sorveglianza, elemento cruciale per tenere sotto controllo la curva del contagio. Che ieri ha subito un nuovo scatto in avanti, con 187 nuovi positivi censiti a fronte di 4.825 tamponi, 2.259 dei quali processati con test molecolare con un’incidenza record dell’8,3%: risalita al 5,4% la media mobile sotto il picco della scorsa settimana (5,52%). Un campanello d’allarme arriva dai tre nuovi ricoveri ordinari che fanno salire il totale a 20 cui si aggiungono i due pazienti Covid critici, dato stabile dal 24 luglio. A livello territoriale, oltre all’impennata nelle grandi città, l’incidenza cumulativa sale anche a Magione, Marsciano, San Giustino e Castiglione del Lago. Per controllare anche il virus importato, a Gubbio, da domani via allo screening gratuito dei turisti under 30 non vaccinati nella farmacia comunale. Per garantire l’accesso al concerto di Manu Chao, inoltre, l’Associazione musica e canzone d’autore ha predisposto un piano di tamponi che potranno essere eseguiti venerdì pomeriggio all’istituto Minerva di Perugia e, sabato dalle 10,30 alle 14, al punto di accesso del festival Suoni controvento, a Costacciaro.

Sul versante vaccinale, intanto, si registra un incremento di somministrazioni: 9.210 martedì e quasi 4.700 ieri in metà giornata. In 3.170 hanno completato il ciclo vaccinale e si contano quasi 1.500 prime dosi somministrate: 303 a teenagers, 889 a ventenni fasce nelle quali la copertura è ora al 20,5 e al 47,8%. Troppo poco per arginare l’avanzata della variante Delta.