PERUGIA - Con solo sei positivi in una settimana, i numeri dicono che l’Umbria è avviata verso la modalità covid-free col totale dei contagi fermo a 1.430. Anche la temperatura dell’epidemia si sta riducendo pur in una situazione media nazionale ancora incerta, stando all’elaborazione della Fondazione Hume. Coi malati scesi al 3,7% dei contagiati totali, l’unico dato in controtendenza è quello dei decessi, con un morto registrato dopo quattro giorni di stasi.Il virus resta, comunque, sotto controllo e i dati regionali confermano l’Umbria quale una delle regioni più vicine al traguardo, con appena 53 malati, il terzo dato più basso d’Italia dopo Valle D’Aosta (32) e Basilicata (39), e seconda incidenza più bassa, 3,7%, dopo la Valle D’Aosta. Il morto numero 75, residente nel Comune di Porano, fa salire il tasso di letalità al 5,24%, diventato così il secondo dopo quello del Molise (5,09). Se si guarda l’evoluzione dei contagi, nelle ultime due settimane, con appena 11 casi certificati, l’Umbria è la regione con l’incremento più basso insieme alla Provincia autonoma di Bolzano (in coda c’è il Molise col +11,9% per il noto focolaio emerso in questi ultimi 14 giorni).Nell’analisi comparata offerta dalla Fondazione David Hume alla data del 20 maggio la regione risulta avere una “temperatura dell’epidemia”, misurata in gradi pseudo-Kelvin, pari a 11,4 (18 la media nazionale alla data dell’analisi) in discesa di quasi tre gradi rispetto al 3 maggio, 14,1 gradi. In questi giorni, il Cuore verde ha perso una posizione, scavalcato dalla Toscana, passando dal sesto al settimo dato nazionale più basso. «Solo un manipolo di regioni ha un ritmo di aumento dei contagi non troppo inquietante», osserva il sociologo Luca Ricolfi, autore di tale analisi. L’indicatore è ottenuto elaborando andamento dei decessi, stima del numero quotidiano di ricoveri e andamento dei nuovi contagi, corretto tenendo conto del trend settimanale e dei tamponi effettuati.Venendo alla situazione attuale, alle 8 di ieri risultavano 61 attualmente positivi così suddivisi: 17 ricoverati di cui due in rianimazione (dato stabile), 53 in isolamento domiciliare (3 in meno) e 8 clinicamente guariti (-3). Nessun nuovo positivi, quindi, cosa accaduta sei volte negli ultimi dodici giorni. Resta in espansione la campagna di monitoraggio, con altri 691 tamponi effettuati e altre 658 persone testate (solo 33 i tamponi ripetuti): i due totali sono quindi saliti, rispettivamente a 63.700 e 45.131. Nella regione risulta testato il 5,12% dei residenti, settimo dato più elevato d’Italia, mentre il tasso di positività dei tamponi, pari allo 0,11% è il più basso d’Italia insieme a quello della Sardegna. Ieri infine 29 persone sono uscite dall’osservazione domiciliare, col totale sceso a 477.Quanto ai comuni, sono solo 17 i comuni ancora alle prese col virus, su un totale di 66 contagiati: ieri anche Porano, Allerona e Orvieto hanno visto azzerare gli attualmente positivi. Hanno più di due positivi, Terni (16), Città di Castello (8), San Gemini (5) e Perugia (3).