Virus, altri sei positivi e oltre trenta in isolamento in 24 ore

PERUGIA - Altre positività e persone in isolamento, ma anche umbri ormai fuori pericolo. Questo l'andamento regionale del coronovirus.



Sono sei i nuovi casi di Covid rilevati in Umbria (cinque su Terni e uno su Perugia) nell'ultimo giorno, 1.517 totali, mentre rimangono invariati a nove i ricoverati in ospedale, nessuno in intensiva. Il quadro è delineato dai dati aggiornati sul sito della Regione. Registrato un nuovo guarito, 1.375, e così gli attualmente positivi salgono da 57 a 62. Stabili i morti, 80 dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 944 nuovi tamponi, 130.245 in totale.



Sempre secondo il dashboard della Regione, sono 35 le persone finite in isolamento nelle ultime 24 ore mentre sono 123 quelle uscite dall'isolamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA