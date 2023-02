Tutti i vincitori del secondo concorso enologico regionale “L’Umbria del vino”

PERUGIA - Sono 17 le aziende vitivinicole a essersi aggiudicate dei premi nella seconda edizione del concorso enologico regionale “L’Umbria del vino”, rivelate durante la cerimonia di premiazione che si è tenuta ieri nella sede perugina della Camera di Commercio. Dopo la fase di selezione, con le degustazioni “alla cieca” di 162 vini di 58 cantine umbre, questi sono risultati i vincitori:

VINI BIANCHI

DOC/DOCG

1° Classificato - Terre de la Custodia, Montefalco Bianco “Plentis” 2019 (Gualdo Cattaneo)

IGT

1° Classificato - Bettalunga, Umbria Chardonnay “Piaggione” 2021 (Marsciano)

2° Classificato - Fattoria di Monticello, Umbria Grechetto “Ginestrello” 2021 (San Venanzo)

VINI ROSSI

DOC/DOCG

1° Classificato - Tenuta Castelbuono, Montefalco Rosso “Ziggurat” 2020 (Bevagna)

2° Classificato - Madrevite, Trasimeno Gamay “Opra” 2021 (Castiglione del Lago)

IGT

1° Classificato - Santo Iolo, Umbria “Merlot” 2020 (Narni)

2° Classificato - Vetunna, Bettona Rosso “Notabile” 2021 (Bettona)

2° Classificato - Roberto Lepri Baldassarri, Umbria Gamay “Gamy” 2020 (Perugia)

2° Classificato - Tenuta Affaitati, Umbria Rosso “Venantium” 2018 (San Venanzo)

VINI ROSATI

1° Classificato - Briziarelli, Umbria Rosato “Anthaia” 2021 (Bevagna)

SPUMANTI

1° Classificato - Moretti Omero, Metodo Classico Brut 2018 (Giano dell’Umbria)

2° Classificato - Pucciarella, Trasimeno Spumante “Pucciarella Rosé” Brut 2020 (Magione)

VINI DOLCI

1° Classificato - Cantine Blasi, Umbria Passito “MammaMia” 2008 (Umbertide)

2° Classificato - Fratelli Pardi, Montefalco Sagrantino Passito 2016 (Montefalco)

PREMIO GIOVANE IMPRENDITORE, a chi con età pari o inferiore a 40 anni ha conseguito il maggiore punteggio tra tutti i vini presentati a concorso: Le Cimate - Montefalco Sagrantino 2016 (Montefalco)

PREMIO IMPRESA FEMMINILE, alla titolare che ha riportato il maggior punteggio tra tutti i vini presentati a concorso: Scacciadiavoli - Montefalco Sagrantino 2017 (Montefalco)

PREMIO VINO BIOLOGICO, per il vino che ha ottenuto il maggior punteggio tra tutti i vini biologici partecipanti: Berioli - Trasimeno Merlot Riserva “Spiridione” 2018 (Magione)

«Possiamo dire che il vino è un’icona della nostra regione - ha dichiarato il direttore del panel d’assaggio Riccardo Cotarella - ancora un po’ impolverata ma a forza di lucidarla faremo sì che esca allo scoperto il suo diamante. Quest'anno abbiamo notato un sicuro miglioramento del livello qualitativo generale dei vini presentati e ci piace pensare che sia dovuto anche a questo concorso, che ha una certa risonanza a livello nazionale». Per Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, «quello del vino è un comparto sempre più rilevante e consistente, non solo sotto il profilo economico del fatturato, ma anche in termini di riconoscibilità e identità territoriale. I dati degli ultimi anni ci dicono proprio che in Umbria sono state privilegiate le produzioni di vini di qualità. In particolare, da recenti studi è emerso che nella nostra regione la percentuale di vino da tavola, in genere ottenuto dalla vinificazione di uve più svariate, senza indicazione di territorio o di annata, rispetto ai vini certificati è minoritaria». Presente alla cerimonia di premiazione anche il vicepresidente della Regione Umbria, nonché assessore regionale all’agricoltura, Roberto Morroni: «Il settore del vino è sicuramente uno degli asset fondamentali nell'ambito della produzione agricola del nostro territorio - ha ribadito - è una delle eccellenze e uno dei prodotti che meglio di altri racconta la nostra identità e quelli che sono i punti qualitativi distintivi del nostro territorio. Stiamo valutando un rafforzamento delle iniziative proprio per supportare una stagione di forte rilancio. Le cantine devono acquisire la consapevolezza che non giocano da sole».