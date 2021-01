TERNI - il nuovo anno è inziato con l’ennesimo sfregio alla targa di Fratelli d'Italia collocata sul portone della sede via Armellini.

"Ancora una volta per mano di ignoti è stato vilipeso il simbolo del partito di Giorgia Meloni - tuona il presidente provinciale, Paolo Alunni Pistoli - è la quarta volta in pochi mesi. È evidente che la crescita esponenziale del movimento suscita invidia e odio da parte di qualcuno che non riesce a sopportare questo enorme successo. Non sarà certo la mano di qualche imbecille a fermare l’entusiasmo e la volontà dei tanti militanti e simpatizzanti che si ritrovano nelle idee e nei programmi di Fratelli d’Italia per cui, quanto prima, sarà di nuovo installato il simbolo del partito a testimonianza che non si arretra nemmeno di un centimetro al volere del popolo sovrano" dice Alunni Pistoli.

