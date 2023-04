Valfabbrica, trattore si ribalta nel bosco: un ferito gravissimo

Sabato 8 Aprile 2023, 10:00







VALFABBRICA E' ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intesiva dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia l'uomo che venerdì sera intorno alle 23 è stato trovato vicino al trattore che stava guidando in località Monteverde nel territorio del comune di Valfabbrica. Il mezzo si è ribaltato. L'incidente è avvenuto in un bosco. Sul posto 118 e vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana. Indagini in corso per risalire alle causa dell'incidente. Il trattore è stato posto sotto sequestro.