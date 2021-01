"Valentino della Conca", un cartone per raccontare i cinque punti chiave del futuro della sanità ternana

«Valentino della Conca e la città del futuro» ha fatto il suo debutto. Un cartone animato in sei puntate dedicato all’illustrazione della proposta di “Sanità del Futuro” dell’associazione “Cittadini Liberi”. «Nei prossimi mesi si giocherà una partita decisiva per l’utilizzo dei vari fondi europei. Una fetta importante riguarderà la riorganizzazione del sistema sanitario, messo a dura prova dalla pandemia in corso - dice in una nota l’associazione "Cittadini Liberi"- che ha fatto emergere carenze e necessità di trasformazione inderogabili. Per questo abbiamo deciso di presentare una serie di proposte operative ed una campagna di comunicazione attraverso la diffusione di un volantino illustrativo ed una serie di iniziative social dinamiche ed innovative». "Cittadini Liberi" manda in stampa le prime 10mila copie di un volantino che verrà distribuito in vari punti della città, nel quale è spiegato in maniera sintetica il progetto dell’associazione.

Cinque i punti cardine: un nuovo ospedale pubblico per Terni con una forte vocazione interregionale, una rete diffusa di Case della Salute per la medicina territoriale intermedia, una rete di nuove strutture di quartiere per la salute e il welfare dedicata alle famiglie e alle fasce più deboli, una azienda sanitaria autonoma per il governo della sanità della Città Grande. Protagonista del cartone è una giovane matricola ternana della Facoltà di Medicina: Valentino della Conca. Insieme ai suoi colleghi di corso (in particolare insieme a Giada, studentessa fuori sede), Valentino partecipa ad un seminario organizzato dalla tutor Marina Saltini che ha come oggetto la Sanità territoriale della Città Grande. Un viaggio virtuale tra passato e futuro per comprendere meglio le criticità ed i progetti legati al mondo della salute nel corso della pandemia. Le puntate verranno caricate, con cadenza settimanale, sulla pagina You Tube dell’Associazione “Cittadini Liberi” e rilanciate sui canali social. La prima è stata presentata in anteprima oggi, giovedì 28 gennaio 2021.

