Università e Regione provano a fare pace sulle nomine dei primari

di Federico Fabrizi

PERUGIA - Tre partite e mezzo risolte, una da giocare ai supplementari, una quinta ancora rinviata per impraticabilità del campo. Si muove il braccio di ferro tra Università e Regione per le nomine dei primari. Si muove almeno a Perugia. Prima le tre partite in via di risoluzione. Nella logica della gestione condivisa tra ateneo e Palazzo Donini, la Regione ha dato semaforo verde a tre primariati perugini che spetteranno ad altrettanti prof: Pediatria, Diagnostica per immagini e Reumatologia. In questi casi la prassi prevede l’insediamento di una commissione interna per selezionare il docente che andrà ad occupare quell’incarico. Si farà entro il mese di giungo. Servirà un può più di tempo, invece, per individuare il primario di Neurofisiopatologia del Santa Maria della Misericordia. Lì andrà un medico ospedaliero, da scegliere attraverso un bando ad hoc. Per arrivare all’assegnazione dell’incarico serviranno circa sei mesi. Non si chiuderà prima di ottobre. A quel punto dovrebbero essere 14 i primari nominati in circa un anno e mezzo dal direttore Emilio Duca. Compresi i due nuovi incarichi che scatteranno dal primo giugno: il prof Alfonso Tortorella dirigerà la clinica psichiatrica (aveva già il ruolo di facente funzioni) e Fabio Gori inizierà il suo lavoro da primario della Rianimazione: passerà da Città di Castello a Perugia. Ancora bloccata, invece, la nomina per Medicina Interna. La vicenda è finita in tribunale, anche se su quel punto Università e Regione ormai avrebbero idee vicine. Molto più complicato il rebus per Gastroenterologia, difficile che se ne esca in tempi umani. E ci sono anche altri incastri che complicano un po’ i rapporti tra Università e Regione, tutti e tre a Terni. A stretto giro di posta andranno fatte scelte per Cardiologia (universitaria) e per due ortopedie che al momento sono una ospedaliera e una universitaria.

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:19



