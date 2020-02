© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTIGLIONE DEL LAGO – Torna da domani, domenica 2 febbraio, la rassegna Idee Musicali, con una terza edizione che porterà a Castiglione del Lago una serie di concerti sotto il segno della "[R]evolution". Questo è infatti il titolo dell'edizione 2020 del festival, che vuol raccontare l'evoluzione della musica, da Vivaldi a Bach, da Brahms a Stravinsky fino ai compositori contemporanei, ma anche la Rivoluzione di Schönberg o Beethoven (del quale quest'anno ricorre il 250esimo anniversario dalla nascita) e quella interpretativa degli artisti che si avvicenderanno sul palco. Tutti i concerti si svolgeranno presso la moderna Sala della Musica "F. Marchesini" in via Buozzi alle 18.00. Idee Musicali nasce per iniziativa dell’associazione Gli Insensati, costituita dai giovani musicisti umbri, che hanno deciso di dar vita a questa rassegna per regalare uno stimolo culturale in più al territorio in cui sono cresciuti e si sono formati artisticamente.La stagione si aprirà domani con le "Tetrascrizioni" di, che proporranno brani del repertorio classico e contemporaneo riletti e rivoluzionati per un ensemble di sole percussioni. Il 23 marzo sarà protagonista il musicattoreche proporrà "In viaggio con Rossini e Paganini": per mezzo di abili parodie musicali andrà in scena un’esilarante beffa teatral-cameristica da cui affiorano aspetti didattici e biografico-artistici inediti del compositore marchigiano e del violinista genovese. Il 1 marzo sarà la volta della rivoluzione in musica di Brahms e Schönberg con un ospite d'eccezione come, dal 1991 prima viola dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma e già con lo stesso ruolo anche nell’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, nell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e nell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino. Con lui sul palco ile il violoncellista. Il 15 marzo spazio a "rEEvolution", l'omaggio de Gli Insensati e del pianistaa Beethoven. Il 29 marzo in programma "Suite dreams", performance per violoncello, voce e danza della violoncellistacon le ballerineIdee musicali è un progetto culturale innovativo, ma anche «un’eccellenza che vogliamo valorizzare» ha affermato il sindaco di Castiglione, in conferenza stampa; «l’obiettivo è che negli anni questo festival sia potenziato, abbia più risorse e coinvolga più persone. Per noi coltivare le nostre eccellenze è un grande punto di partenza: se crescete voi, cresce anche Castiglione del Lago» ha aggiunto. «Siamo tre musicisti cresciuti in questa scuola - hanno invece dichiarato "Gli Insensati" - che oggi ospita i nostri eventi, e in questi luoghi, sui quali oggi vogliamo investire energie in prima persona, anche come forma di restituzione a un territorio che ci ha dato tanto». Ognuno di noi ha oggi la sua carriera da musicista e da docente, ma crediamo fortemente che questo luogo e in special modo questa Sala della musica possano e debbano diventare un polo culturale d’eccellenza delcomprensorio del Trasimeno e dell’Umbria in generale. Rivoluzionario è in fondo anche come vediamo il nostro progetto – proseguono i musicisti – così aperto alle contaminazioni artistiche più diverse, con fiducia nel valore profondo dell'arte e con la speranza che diventi davvero un momento fondante per la collettività tutta, per una sempre maggiore vitalità culturale e artistica del territorio».