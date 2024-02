Domenica 4 Febbraio 2024, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 09:38

SPOLETO Hanno un’età compresa tra i 18 e i 21 anni i quattro

giovani ritenuti responsabili della rapina aggravata e

delle lesioni ai danni di due ragazzini (uno minorenne e

l’altro appena maggiorenne) avvenuta il 22 settembre

scorso nella zona del Giro della Rocca. Una quinta

persona era stata arrestata nell’immediatezza del fatto e

si trova tuttora detenuta nel carcere di Spoleto, mentre

una sesta, considerata compartecipe morale ai fatti

contestati, è indagata a piede libero. Per i quattro

giovani rapinatori, al termine degli indagini condotte

dalla polizia, sono scattati gli arresti domiciliari, con

controllo attraverso il braccialetto elettronico.

IL FATTO

Era un venerdì pomeriggio quando le due vittime, entrambe

ospiti di un convitto della città, raggiunsero una

pattuglia della Polizia Locale e raccontarono di essere

state accerchiate, picchiate e rapinate da un commando di

almeno cinque persone. Il gruppo più numeroso, secondo

quanto emerso, avrebbe avvicinato i due ragazzini con un

pretesto, per poi sorprenderli con calci e pugni, fino a

rapinarli. A una di loro venne sfilata una catenina e

sottratto il borsello, l’altro fu addirittura denudato e

rapinato della felpa griffata che aveva indosso e del

cellulare. Subito scattarono le ricerche, gli agenti del

commissariato arrivarono in supporto della Polizia Locale

e uno dei componenti del commando venne arrestato poco

lontano dal luogo del misfatto.

LE INDAGINI

Il fatto non si è certo chiuso con l’arresto del primo

sospettato, un pluripregiudicato di origini albanesi

residente nel Ternano. Le attività di accertamento sono

infatti proseguite negli uffici del locale commissariato,

sotto il costante coordinamento della Procura della

Repubblica (titolare del fascicolo il sostituto

procuratore Alessandro Tana). Gli investigatori, guidati

dalla dottoressa Antonella Fuga Paglialunga, hanno

incrociato dati, raccolto testimonianze, passato al

setaccio numerose immagini di alcuni circuiti di

videosorveglianza privata, controllato i passaggi nella

stazione ferroviaria e in altri luoghi considerati

strategici. È stato al termine di una meticolosa attività

investigativa che il cerchio si è stretto intorno ai

nuovi indagati, destinatari delle ordinanze di custodia

cautelare firmate dal giudice per le indagini preliminari

del Tribunale di Spoleto. Prima che scattassero le misure, la polizia ha effettuato diverse perquisizioni

nelle abitazioni degli indagati: un’attività che ha

consentito di rinvenire e sequestrare anche la felpa

sottratta a una delle vittime e gli abiti utilizzati da

alcuni degli indagati durante la rapina contestata. Gli

accertamenti proseguono, anche per capire se possano

esserci collegamenti con altri episodi, dalle modalità

analoghe, registrati a Spoleto (tra cui un paio di scippi

tra via Brignone e via Monterone) e in altri parti

dell’Umbria.

L’IDENTIKIT

Il gruppo finito al centro dell’attività investigativa è

composto in larga parte da giovani residenti nel Ternano,

ma tra loro ce n’è anche uno di origini campane. Vivono

tutti i famiglia, ma considerata la giovane età hanno già

un curriculum pesante, fatto di diversi precedenti di

polizia. Ad unire il commando, che si sposterebbe

prevalentemente in treno, anche la passione per la musica

trap e, in particolare, per il trapper Baby Gang,

arrestato anche di recente, che nei suoi testi inneggia

alla violenza contro le forze dell’ordine ed è finito più

volte nei guai anche per rapine violente ai danni di

passanti.