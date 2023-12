Mercoledì 20 Dicembre 2023, 09:18

SPOLETO Caos scuole, previsto per oggi il faccia a faccia tra il Comune e i rappresentanti della scuola primaria Sordini per definire i dettagli del trasloco. Trovata la soluzione temporanea da gennaio a giugno,infatti, restano da definire alcuni aspetti, sia sul fronte di alcuni aggiustamenti orari (auspicati da alcuni genitori) che sul trasporto scolastico. La soluzione individuata dal Comune e annunciata due giorni fa ai dirigenti scolastici prevede, nel dettaglio, il trasloco di quattro classi della primaria Sordini (le prime e le seconde) all’interno del plesso di Villa Redenta, mentre le altre cinque (terze, quarte e quinte)in un’ala della scuola media Manzoni. Una soluzione che ha determinato una moderata soddisfazione da parte deigenitori, che tuttavia si sono chiesti come mai ci siano voluti mesi di braccio di ferro per arrivare a un obiettivo che forse poteva essere raggiunto prima. La soluzione temporanea rappresenta però soltanto il primo atto di un percorso lungo e per il quale, da qui in avanti, nonsono ammessi ritardi. Qualche riserva in più, per ora, sembrano averla igenitori degli studenti delle scuole medie . Le due classi della Dante finora ospitate all’interno della Sordini verranno infatti temporaneamente spostate nel plesso della Pianciani, dove è presente anchela restante parte della popolazione studentesca dello storico plesso delcentro storico, la cui sede èterremotata. Una sistemazione provvisoria e per qualcuno anche precaria, visto che la disponibilità di aule è praticamente al limite. Ma al di là di questa prima fase transitoria , che durerà dall’8 gennaioa fine anno scolastico e chiederà probabilmente un sacrificio a tutti,la preoccupazione principale è un'altra: dove andranno i ragazzi della Dante a partire da settembre? Secondo quanto trapelato negli ambienti dei genitori, il Comune sarebbe orientato a spostare l’intero plesso, compresi segreteria epresidenza, nello stabile di via deiFilosofi (ex Spocart, nella foto) che ha presentato una manifestazione d'interesse all’avviso pubblicato dal comune . L’ente, da parte sua, ha rispolverato anche l’ipotesi dei moduli, il cui acquisto non sarebbe tuttavia contemplato in alcun modo nel bilancio di previsione, come sono tornati a evidenziare ieri iconsiglieri di Alleanza Civica Alessandra Dottarelli e Gianmarco Profili. Non solo: i due consiglieri hanno anche ribadito che la somma messa a bilancio per il pagamento del canone di locazione difficilmente sarà sufficiente a coprire le spese.Aspetti che il Comune dovrà chiarire.Intanto, però, con le iscrizioni alleporte, anche dalle scuole trapela un po’ di insofferenza per il clima di incertezza che permane e che non consente di fornire risposte adeguatee puntuali alle famiglie che chiedono informazioni . L’unica certezza, per ora, è per la Sordini, che a settembre sarà ospitata all’interno della Pianciani.