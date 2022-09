Intitolata a Enzo Cori la sezione Cai di Spoleto

SPOLETO La sezione spoletina del Cai, club alpino italiano, dedicata ad Enzo Cori. Lo ha deciso venerdì scorso l'assemblea straordinaria dei soci, che ha accolto all’unanimità la proposta del direttivo. Enzo Cori, del resto, nel 1975 ha contribuito a rifondare il Club, impegnandosi per tanti anni nell’attività sezionale, tesa a promuovere i valori e le bellezze della montagna. Un riconoscimento, quindi, al suo lungo e appassionato impegno, anche presidente e componente del consiglio direttivo. Venuto a mancare un anno e mezzo fa, Cori ha anche dato un forte contributo alla strutturazione del Cai regionale e, nell’ultimo periodo, è stato anche componente del Comitato direttivo centrale. «In questa veste – ricorda il presidente del Cai di Spoleto, Guido Luna - ha dato un forte e convinto impulso al progetto di Montagna terapia, di cui è stato uno degli animatori. Sì, perché per lui la montagna doveva essere realmente “di tutti e per tutti”, anche per chi aveva più difficoltà di altri. La caratteristica più forte di Enzo Cori nel suo variegato impegno sociale era la grande passione e l’entusiasmo che riusciva a trasmettere, grazie alla sua forte capacità relazionale e al rispetto degli altri. Ha messo sempre a disposizione di tutti la sua grande esperienza, escursionistica, alpinistica in ambiente montano nazionale ed internazionale, con grande umiltà ed efficacia comunicativa. Enzo Cori è stato anche un grande divulgatore della conoscenza dell’ambiente montano», anche umbro e spoletino.