Ninetta, la nonna da record che ama il canto: a 107 anni duetta con il sindaco

SPOLETO È stata per tanti anni la cuoca della caserma dei carabinieri, quando la sede dell’Arma era in centro storico, nella zona di Piazza del Mercato. Oggi nonna Ninetta, al secolo Domenica Giovannetti, con 107 primavere alle spalle, detiene il record di longevità a Spoleto. E giovedì, in occasione di questo compleanno importante, si è svegliata presto per ricevere il sindaco Andrea Sisti, con cui ha anche intonato una canzone di Nicola Di Bari, La prima cosa bella. Il primo cittadino, accompagnato dal presidente del consiglio comunale Marco Trippetti e dal vice presidente, Sergio Grifoni, le ha portato gli auguri dell’intera comunità, donandole anche una pergamena. Nata a Monteleone di Spoleto nel 1915, si è trasferita a Spoleto all’età di 30 anni, insieme al marito Gino Smarrocchia, con cui ha avuto quattro figlie, Annarita, Erina, Ernesta e Maria. Ninetta è poi diventata nonna 10 volte, 9 bisnonna e tre volte trisavola. Fa ormai parte a pieno titolo della famiglia anche Adriana, la badante che si prende cura di lei, allenandola anche in quelle che sono due grandi passioni: il canto e le operazioni matematiche, con cui tiene in esercizio la memoria. A 107 anni, ha vissuto due pandemie: la Spagnola, nel 1919, e ora il Covid, per fronteggiare il quale si è vaccinata per ben tre volte. Per il resto, Nonna Ninetta non ama le medicine («Mai prese», rivela), mentre, da buona cuoca, adora i dolci ed è una buongustaia.