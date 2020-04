Umbria, follia al tempo del covid-19: ottantenne minaccia di morte la ex

Ultimo aggiornamento: 12:00

TORIGIANO - Follia al tempo del covid-19: 80enne minaccia di morte la ex. I carabinieri della Stazione di Cannara sono intervenuti in Torgiano a seguito di una richiesta di aiuto giunta alla centrale operativa del Comando Compagnia di Assisi da una donna in evidente stato di agitazione. I militari cannaresi sono intervenutoi su segnalazione giunta al 112 da parte di una donna che, piangendo, riferiva di essere appena stata appena minacciata di morte da un anziano signore 83enne, suo ex compagno, residente nel capoluogo umbro, il quale pretendeva da lei del denaro, circa 400 euro. Al secco rifiuto della donna, oramai stremata dalle continue richieste economiche, l’uomo minacciava la signora di morte riferendole di avere un coltello in macchina. La gazzella dell’Arma arrivava in pochissimi minuti sul posto riuscendo ad intercettare l’uomo, che veniva immediatamente sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Gli accertamenti permettevano di rinvenire un coltello da cucina lungo 31 centimetri, abilmente nascosto all’interno del bagagliaio dell’autovettura. E’ scattata così la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere. Ma i guai per l’uomo non sono finiti quì, avendo il soggetto violato le misure atte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell’art. 1 c.2 D.L. 25.03.2020, nr. 19, gli veniva contestata anche una sanzione amministrativa con il pagamento di una multa da Euro 400 ad Euro 3.000, aumentata di un terzo, in quanto la violazione era stata commessa mediante l’utilizzo del veicolo, per spostarsi in un Comune diverso in assenza di comprovate esigenze.