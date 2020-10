Magione, dipendente comunale positivo: chiusi al pubblico gli uffici. A Valtopina chiude la scuola dell'infanzia

PERUGIA - A Valtopina chiude la scuola dell'infanzia, a Magione il Comune. Il crescere dei contagi crea sempre più disagi. A Magione chiusi al pubblico (le attività andranno comunque avanti) gli uffici comunali di piazza Giovanni da Pian di Carpine e di via Dante Alighieri dopo che è stata riscontrata la positività di un dipendente. Le due sedi comunali, informa una nota dell'amministrazione comunale, resteranno chiusi al pubblico fino a sabato. In quarantena i dipendenti entrati in contato con il dipendente positivo e disposta la sanificazione straordinaria degli uffici. A Valtopina, invece, chiusa fino a sbato la scuola dell'infanzia per un caso di Covid-19. Il sindaco Lodovico Baldini informa che tutti i locali del plesso saranno sanificati.

