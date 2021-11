Miss Italia: la più bella dell'Umbria è Sara Villa. Ecco tutte le altre premiate

PERUGIA - Sara Villa ha vinto il titolo di Miss Italia Umbria 2021. L'incoronazione è giunta nella tarda serata di lunedì al termine della finale al Centro congressi Hotel Giò che ha visto in gara trenta ragazze a contendersi non solo il titolo di più bella dell'Umbria ma altri sette titoli regionali.

Il podio è completato da Asia Carrazza e Sofia Fucini. Per quanto riguarda gli altri premi, Miss Cinema a Sofia Fucini, Miss Eleganza a Carolina Scarscelli, Miss Sorriso ad Anna Giulia Fossatelli, Miss Miluna a Maria Letizia Granaccia, Miss Sport a Martina Favaro e Miss Be Much a Maria Camilla Farnesi.

Le ragazze hanno sfilato in vari quadri coreografici: con abiti eleganti di Balù Moda, con creazioni moda mare e con il tradizionale body da gara.

La giuria, presieduta dal personal trainer dei Vip Tommaso Capezzone, era composta dallo chef televisivo Bruno Brunori, grande amico del concorso, da Leila Rossi ( Miss Umbria 2019 ), Claudia Casciani ( Miss Umbria 2015- nella Top Ten di Miss Italia 2015- oggi apprezzata fotografa ), Giorgia Vitali ( Miss Sport Italia 2019 e Miss Perugia 2019 ) e da altri tecnici del settore.