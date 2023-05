Grifo senza pace, scatta un'inchiesta per illecito sportivo. I giocatori sotto torchio

PERUGIA - Grifo senza pace. La retrocessione è una ferita ancora apertissima, con i tifosi che "invitano" con striscioni allo stadio e via social il presidente Santopadre ad andarsene, ma il baratro in cui sta cadendo il club di Pian di Massiano potrebbe non essere finito: la procura federale infatti sta indagando per illecito sportivo.

Il Procuratore della federcalcio, Giuseppe Chiné, ha appena aperto un procedimento sulle «modalità di realizzazione della rete del definitivo 3-2 nella gara Perugia-Benevento della 38/a e ultima giornata del campionato di Serie B», con «l'ipotesi di illecito sportivo».

Al riguardo - trapela - è già stato acquisito il video della gara, e nei prossimi giorni saranno ascoltati i tesserati coinvolti nell'episodio. Cosa succederà? Difficile stabilirlo. Nei fatti si è trattato di un gol inutile, dal momento che avendo il Brescia pareggiato a Palermo il Perugia è stato comunque condannato alla retrocessione. Ma è chiaro ce se le Rondinelle avessero subito il gol rosanero del 3-2 in quegli istanti finali le cose sarebbero radicalmente cambiate, con il Perugia ai playout e il Brescia retrocesso direttamente.