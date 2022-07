Uj22: è la notte di Christone Ingram e Jamie Cullum. Il ritorno a teatro di Christian McBride. Tutti i live di oggi

PERUGIA - La settimana si apre con il jazz piano player e vocalist Jamie Cullum, una grande stella internazionale che dividerà la serata all’Arena con il sorprendente Christone “Kingfish” Ingram, considerato il futuro del blues e da molti considerato il vero erede di B.B. King. Ma la giornata di oggi sarà lunga e densa di appuntamenti, a partire dal concerto di mezzogiorno alla Galleria Nazionale dell’Umbria con il trentenne fiorentino Alessandro Lanzoni, uno dei più grandi interpreti del pianoforte jazz; alle 15 sullo stesso palco Alice Ricciardi e Pietro Lussu, duo che spazierà dagli standard americani alla musica pop del passato in un eclettico programma.

C’è grande attesa per il live che alle 17 riporterà sul palco di Uj Christian McBride con il quintetto Inside Straight; al Teatro Morlacchi il grande contrabbassista sarà accompagnato questa volta da Steve Wilson al sax alto, Warren Wolf al vibrafono, Peter Martin al piano e Carl Allen alla batteria.

Intanto alle 16.30 all’Auditorium del Conservatorio “Morlacchi” si inaugurano i concerti di band formate da alunni e docenti dei corsi di jazz della prestigiosa istituzione perugina. Appuntamento anche domani e martedì 13 luglio, sempre alle 16.30.

Ai Giardini Carducci si parte con gli showcase dei finalisti del Conad Jazz Contest, protagonisti oggi domani e mercoledì: oggi GoGoDucks (14.45), Emanuele Marsico Momò Ensemble (15.35), Urban Quartet (16.25), Five Angry Men (17.15); a seguire on-stage ci saranno i concerti gratuiti del trio Ellade Bandini, Massimo Moriconi e Nico Gori (18.30), Shake ‘Em Up Jazz Band (20), Mathis Picard (21.30), Tuba Skinny (23) e King Pleasure & The Biscuit Boys (00.30).

Musica aperta a tutti dalle 19.00 in Piazza IV Novembre, con il bis dell’apprezzata University Of Wyoming Jazz Ensemble (19), quindi Anthony Paule Soul Orchestra feat. Terrie Odabi (21.30) e Huntertones in chiusura. Si accenderà più tardi rispetto al weekend lo “swing stage” in Piazza Matteotti, dove si inizierà a ballare dalle 21.30 con gli Sticky Bones e alle 23 Nico Gori Quartet.

Al Chiostro di San Fiorenzo musica live dalle 19.30 con Sugarpie & the Candymen, poi Samara Joy & Pasquale Grasso Trio (21.30) per poi chiudere con la Jam Session ‘round midnight guidata dalla resident band di Piero Odorici, Daniele Scannapieco, Paolo Birro, Aldo Zunino e Anthony Pinciotti.. Come di consueto alle 11.30 e alle 18 i Funk off scuoteranno Corso Vannucci con le loro irresistibili street parade.