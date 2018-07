di Michele Bellucci

PERUGIA - L'edizione del quarantacinquesimo anniversario è giunta alla fine: Umbria Jazz 2018 si chiuderà questa notte, ma non prima di una giornata densa di appuntamenti. Ecco tutto ciò che riserverà Uj in questa ultima domenica.



GLI EVENTI GRATUITI

Se non l'avete ancora vista, non perdetevi le ultime due coinvolgenti street parade lungo Corso Vannucci con i Funk off, in programma alle 11.30 e alle 18.30. Come di consueto, anche oggi concerti gratuiti no-stop al Conad Stage dei Giardini Carducci: Piero Odorici & friends (13.00), Claudio Jr De Rosa Quartet (14.30), Snips (16.00), Bob Malone Band (17.30), The New Orleans Mystics (19.00), Snips (20.30), Claudio Jr De Rosa Quartet (22.00), Huntertones (23.30) prima della chiusura con Rockin' Dopsie & The Zydeco Twisters (01.30). Non mancheranno i concerti gratuiti anche in Piazza IV Novembre, già dalle 16.30 con il concerto gospel con docenti e studenti delle clinics Berklee di quest'anno (16.30); alle 19.00 sul palco salirà il vincitore del Conad Jazz Contest 2018 Alex Hitchcock quintet (19.00), poi Bob Malone Band (21.00) e The New Orleans Mystics (23.00). Ultimi appuntamenti con il "jazz lunch" (alle 13.00), quello alla Bottega del Vino con gli Accordi Disaccordi (prenotazione consigliata allo 075.5716181) e quello alla Taverna con Rockin' Dopsie (prenotazione consigliata allo 075.5724128). Inoltre aperitivo con il Max Gallo Quartet sempre alla Bottega del vino alle 19.00. Ingresso gratuito anche alla jam session prevista da Cesarino a partire dall'una di notte; il quintetto base vedrà Piero Odorici e Daniele Scannapieco ai sassofoni, Andrea Pozza al pianoforte, Aldo Zunino al contrabbasso e Luca Santaniello alla batteria.



I CONCERTI IN PROGRAMMA

L'appuntamento "Jazz goes to the museum", alle 12.00 alla Galleria Nazionale dell'Umbria, vedrà il ritorno del pianista Danilo Rea alla Sala Podiani, dove si era esibito nel 2003 con il recital "Lirico". Al teatro Morlacchi alle 17.00 è attesa la New Talents Jazz Orchestra guidata dal trombonista e arrangiatore Mario Corvini; quello proposto sarà il concerto "Extempora", che si inserisce nella serie di progetti legati all'eredità musicale di Thelonious Monk.

Sul main-stage del Santa Giuliana alle 21.00 tornerà dopo l'applauditissima esibizione del 2016 (per la sua quarta volta a Uj) la cantante statunitense Melody Gardot. A seguire un altro ritorno, quello di Gregory Porter che proporrà un omaggio a Nat King Cole accompagnato dalla Umbria Jazz Orchestra diretta da Vince Mendoza.

Da segnalare anche i due appuntamenti da Umbrò, con Anat Cohen e Marcello Goncalves alle 19.00 e il duo dei brasiliani Yamandu Costa e Guto Wirtti, che si esibiranno alle 22.00.



COMUNICAZIONI DI SERVIZIO E SUGGERIMENTI

Anche per domenica sera il MiniMetrò resterà attivo con orario di apertura prolungato fino all'1.45. Non saranno invece più attive le linee autobus notturne "Gimo".

Il Comune ha disposto il divieto d'ingresso dalle 15.00 alle 02.00 nelle aree di massima sicurezza di Piazza IV Novembre e dei Giardini Carducci (ovvero le zone delimitate da transenne) con racchette da passeggio, cavalletti per macchine fotografiche e oggetti analoghi, oltre a bottiglie e contenitori di vetro o metallo, biciclette, monopattini, droni, apparecchi a controllo remoto, caschi e borse porta-caschi. E' vietato l'ingresso anche con passeggini, carrozzine e animali (anche se condotti al guinzaglio) qualora le Forze di Polizia poste a presidio delle aree riscontrino particolari situazioni di rischio.



Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:15



