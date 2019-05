© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Un’edizione «spettacolare», così il direttore artisticoha commentato il Love Film Festival 2019, conclusosi ieri sera con l’incontro tra il pubblico edopo la proiezione del suo Moschettieri del re. «Nonostante le difficoltà e le preoccupazioni iniziali è stato davvero un successo dietro l'altro» è il bilancio del patron della manifestazione perugina, che in questa quinta edizione ha proposto momenti di cinema e approfondimento dedicati a innovazione e sostenibilità, fairplay, femminicidio, giovani e talento. La location principale è stata la Sala conferenze della Galleria Nazionale dell’Umbria, che ha registrato centinaia di presenze per le 7 proiezioni, i 2 workshop, i 2 convegni e la decina di incontri con personaggi di rilievo della scena internazionale.Questi tutti i vincitori del Love Film Festival di quest’anno. Grifone d’oro per il miglior film a Dogman, Miglior regia a Giovanni Veronesi, Miglior documentario Mothers di, Miglior attore, Miglior attrice, Miglior film per i valori etici Anima di. Sono stati anche assegnati i premi alla carriera all'attoree aper gli effetti speciali. Due i premi speciali, quello al talento andato ade quello per il coraggio a. La finale cortometraggi ha visto trionfare Le piccole cose di, che ha vinto il Grifone d'oro dedicato a Lorenzo Mariucci. Una menzione speciale è andata aper Il nome che mi hai sempre dato.Tra i momenti da incorniciare anche la consegna del Grifone d’oro alla carriera al produttore e doppiatore, durante una cerimonia al Castello di Solfagnano. L'artista americano ha ricevuto il riconoscimento da, che ha accettato di ospitare l'evento del Festival confermando, come già successo in passato collaborando con realtà come Umbria Jazz, la predisposizione a fare squadra con le realtà del territorio mettendo a disposizione una location affascinante come il Castello.