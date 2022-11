Tutti gli ospiti della XXVI stagione di incontri de "Il Libro Parlante" di Orvieto. Tra gli altri Saviano, Botteri, Barbero

Angela Terzani Staude, Giovanna Botteri, Roberto Saviano, Daniel Lumera, Alessandro Barbero

e il Concerto di Natale del coro degli Ananda Joy Choir di Assisi. Si preannuncia come una edizione di grande qualità quella che si appresta a prendere il via in alcuni dei luoghi più belli della città di Orvieto. "Il Libro Parlante", giunto al XXVI° anno di programmazione, è organizzato dall'associazione Cantiere Orvieto e rientra nelle iniziative promosse dal comune nel calendario di eventi denominati "A Natale regalati Orvieto", inoltre gode della collaborazione della libreria Giunti al Punto del Palazzo dei Sette, libreria che proprio quest'anno celebra i 100 anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 1922.

A dare il via alla kermesse letteraria, venerdì 25 novembre, alle 18.00, al Palazzo del Popolo, saranno Angela Terzani Staude e Giovanna Botteri, quest'ultima pluri premiata giornalista Rai, già corrispondente da New York per tanti anni e dal dicembre 2021 con il medesimo incarico da Parigi. Le due ospiti dialogheranno partendo dal recentissimo libro di Angela Terzani "L'età dell'entusiasmo - la mia vita con Tiziano" Longanesi editore.

Nel raccontare con sincerità e commozione i primi quarant'anni di due vite inestricabilmente intrecciate agli eventi che hanno segnato il Novecento, Angela Terzani Staude ci affida in questo libro la sua trascinante storia d’amore con il marito Tiziano: una coppia che matura e si consolida affrontando sia le difficoltà personali e sentimentali, sia i problemi di una generazione e di una società alla strenua ricerca di identità e di valori. In tempi in cui basta poco per definire «straordinaria» una vita, ben più che straordinaria ci appare quella vissuta da Angela e Tiziano: una vita libera e pienissima, trascorsa a viaggiare per il mondo sull’onda delle domande e delle passioni del loro tempo e inseguendo i grandi avvenimenti della Storia.

Il legame con Orvieto inoltre è stato suggellato nel 1997, quando a Tiziano Terzani venne assegnato il Premio Barzini all'inviato speciale, evento citato anche nelle ultime pagine del volume.

A seguire, Domenica 27 novembre, sempre alle 18.00 al Palazzo del Popolo, sarà la volta di Mauro Pagani, che presenterà la sua recente autobiografia dal titolo " Nove vite e dieci blues" edita da Bompiani. In oltre cinquant’anni di attività Mauro Pagani ha attraversato stagioni e mode, generi e tendenze, culture e tradizioni, fino ad assurgere del tutto involontariamente al ruolo di indiscusso ‘guru’ della grande musica popolare italiana. Ha dapprima esaltato il ‘Progressive’ insieme ai quattro amici della Premiata Forneria Marconi, poi si è appoggiato gomito a gomito a Fabrizio De André nell’intento, divenuto magnifica realtà, di modificare per sempre i canoni più tradizionali della musica nostrana introducendovi elementi etnici e linguistici fino a comporre la straordinaria ‘Crêuza de mä’, vero e proprio spartiacque culturale del modo di cucire testi e musica. Continua a collaborare con i grandi, da Vasco Rossi a Ligabue e Francesco Guccini. Indimenticabili le sue colonne sonore, in particolare per le pellicole di Gabriele Salvatores, a cominciare da ‘Nirvana’.

Il terzo appuntamento del Libro Parlante, in programma mercoledì 7 dicembre, in questo caso al Teatro Mancinelli alle 21.00, vedrà la straordinaria partecipazione di Roberto Saviano, a Orvieto per presentare in anteprima il suo nuovo libro, appena pubblicato, dal titolo "Cuore Puro" - Giunti editore. Hanno appena dieci anni Dario, Giovanni, Giuseppe e Rino, ma formano già il quartetto di calciatori più affiatato del quartiere, alla periferia nord di Napoli. Per i ragazzini il calcio è una boccata d’aria pura, una speranza incastonata nei loro giovani cuori. Così, quando il boss locale gli offre del denaro – oltre a una fornitura illimitata di palloni nuovi – per giocare nella piazza di spaccio, a loro sembra di sognare. In cambio, dovranno soltanto urlare forte ogni volta che si avvicina una volante della polizia. Non gli ci vorrà molto per rendersi conto che la camorra ha usato proprio il calcio per piegarli alle sue logiche. Ma nei lunghi pomeriggi di sfide “all’americana”, ginocchia scorticate, sudore e fiato rotto, i quattro amici hanno imparato la libertà. Sarà difficile dimenticarla. Partendo da fatti di cronaca e da uno dei suoi primi racconti editi, Roberto Saviano dà vita in queste pagine a un romanzo intimo e struggente, che è al tempo stesso celebrazione letteraria del calcio di strada e dolente apologo su quel passaggio feroce dall’innocenza all’età adulta che tocca a chiunque nasca in una terra ferita. Un romanzo che ci restituisce il sapore dell’infanzia e la certezza che il cuore puro non è quello di chi non sbaglia, non si sporca le mani, semmai quello di chi con gesti quotidiani trova il coraggio di cambiare le cose. Tra gli innumerevoli premi e riconoscimenti raccolti in tutto il mondo, a Roberto Saviano venne assegnato il Premio Barzini 2010.

Il nuovo anno si aprirà con la presenza di un altro ospite importante, domenica 8 gennaio, alle 18.00 al Palazzo del Popolo, quando incontreremo Daniel Lumera che sarà il protagonista di una serata dal titolo "L'arte della meditazione", argomento sul quale Lumera è un grande esperto, riconosciuto in campo internazionale

Il suo ultimo libro sull'argomento, uscito da pochi giorni, s'intitola per l'appunto "Meditazione a strappo" Giunti editore. Daniel Lumera è biologo naturalista, docente e riferimento internazionale nell'area delle scienze del benessere, della qualità della vita e nella pratica della meditazione, che ha studiato e approfondito con Anthony Elenjimittam, discepolo diretto di Gandhi. Nel 2020 ha fondato il Movimento internazionale della gentilezza (International Kindness Movement), un movimento collettivo internazionale, aconfessionale. Un’onda virale positivamente contagiosa, che si propaga nel tempo e nello spazio coinvolgendo persone, enti, imprese e istituzioni per diffondere il valore della Gentilezza e trasformarlo in progetti concreti ad alto impatto sociale. Durante l'appuntamento orvietano, Lumera concentrerà il suo intervento sui grandi benefici della pratica meditativa, capace di migliorare concentrazione, ispirare ogni nostra scelta verso la giusta direzione e donare benessere a corpo, mente e anima

Il quinto ed ultimo appuntamento letterario, in programma giovedì 16 febbraio, alle 21.00 al Teatro Mancinelli, vedrà ospite lo storico Alessandro Barbero. L'evento con il professor Barbero, probabilmente il più amato tra gli storici italiani, che vanta un pubblico numerosissimo di lettori di tutte le età, avrebbe dovuto svolgersi ad Orvieto lo scorso settembre ma a causa di sopravvenuti impegni universitari è stato rinviato al 2023. Si tratta di una conferenza dal titolo" Inventare libri", ispirata dal recente volume con il medesimo titolo, pubblicato ad inizio anno dalla casa editrice Giunti. L'evento in questione è già sold-out da molti mesi, e verrà riproposto online per tutte le persone interessate, in primis a favore di chi non è riuscito a trovare posto in Teatro.

A completamento del programma della rassegna, martedì 20 dicembre, alle 18.30, a pochi giorni dall'inizio delle festività, verrà proposto uno splendido Concerto di Natale alla Chiesa di San Giovenale, a cura dall'Ananda Joy Choir di Assisi, un gruppo vocale internazionale composto da quasi 20 elementi provenienti da oltre 10 nazioni

Info prenotazioni. La prenotazione per gli eventi letterari è gratuita e sarà possibile a partire da mercoledì 16 novembre, su www.clappit.com oppure su www.cantiereorvieto.it o in alternativa recandosi presso la Libreria Giunti al Punto, in Corso Cavour 85-87 a Orvieto.