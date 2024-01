Il cenone di Capodanno dei cinghiali a Miranda

Terni - Anche i cinghiali hanno festeggiato il Capodanno. Lo hanno fatto a Miranda.

Per il loro cenone hanno scelto cinque cassonetti per la raccolta differenziata posizionati in via Scoglio grosso, proprio vicino all’ingresso di un’abitazione.

Ma se gli ungulati hanno salutato il vecchio anno e accolto il nuovo in baldoria, non l’hanno certo presa bene i residenti che si sono ritrovati i cassonetti sconquassati, avanzi di cibo, plastica e rifiuti sparsi per la strada.

«Una monnezza» lamenta indignato un nostro lettore che ha documentato la situazione.

E la presenza di cinghiali così vicini alle case rappresenta anche un pericolo per gli abitanti del piccolo borgo.