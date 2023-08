Torricella, di notte con la Panda contro il guard-rail: muore un uomo di 29 anni

Venerdì 11 Agosto 2023, 08:56 - Ultimo aggiornamento: 08:57







MAGIONE Un uomo di 29 anni è morto nella notte tra giovedì e venerdì in un incidente stradale che si è verificato lungo il raccordo Perugia-Bettole all'altezza dell'uscita di Torricella. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stardale, la Panda su cui viaggiava ha sbandato ed è finita contro il guard rail. Per la persona che si trovava alla guida non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo. I vigili del fuoco hanno dovuto faticare non poco per estrarre il corpo dalle lamiere contorte. Sul posto il 118, la polizia stradale e il personale dell'Anas. L'incidente è avvenuto in direzione di Perugia.