L’abusivismo è una piaga che investe il mondo imprenditoriale e che aumenta in modo esponenziale nei momenti di crisi quando si cerca di inserirsi in settori trainanti senza rispettare le regole che, ovviamente comportano oneri. Il che significa che, così facendo, si può battere facilmente la concorrenza. Ecco allora che, in un momento in cui il settore dell’ospitalità trova la sua massima domanda, qualcuno eludendo leggi e convenzioni, si inserisce cercando di trarre solo benefici . Ma c’è chi vigila e contrasta come qui in città dove la Polizia Municipale, guidata dal maggiore Giuseppe Padricelli, nel contesto dei servizi di controllo sugli esercizi commerciali operanti nel territorio di competenza, cui è preposta, ha individuato, in zona Canonica, una struttura di ospitalità completamente abusiva, in quanto priva di ogni autorizzazione di legge, cosa che ha stupito gli stessi agenti operanti, abituati a rilevare la mancanza di alcuni requisiti, mai di tutti. Ovviamente i titolari sono stati sanzionati con 3.600 euro di multa e la chiusura immediata dell'esercizio. Inoltre si è provvedendo anche ad oscurare il sito internet tramite il quale veniva promossa l'attività.

«I controlli, che vengono operati in modo ordinario anche in coordinamento con le altre forze di polizia - sottolinea il sindaco Antonino Ruggiano - sono stati intensificati in questi mesi di particolare flusso turistico al fine di contrastare sempre più duramente un fenomeno che danneggia l'intero settore e più in generale la comunità cittadina». Quindi abusivi attenzione perché le verifiche proseguiranno nelle prossime settimane utilizzando riscontri incrociati tra le diverse banche dati, da quelle delle utenze a quelle della raccolta delle immondizie, e monitorando le attività di promozione online. Soddisfazione ha espresso la presidente di Confcommercio Todi Nunzia Frustagatti, che ha detto: «Il problema dell'abusivismo è un tema molto sentito da noi operatori del settore. E' un problema grande che abbiamo più volte segnalato all'amministrazione comunale, regionale e nazionale, un problema che oltre ad arrecare un danno economico per gli operatori regolari dovuto alla concorrenza sleale non tutela i turisti. Il moltiplicarsi di offerte turistiche non sempre va a pari passo con la qualità del servizio offerto». Poi la presidente entra nel dettaglio e spiega che il fenomeno è enorme: «Nei mesi scorsi in un incontro con i tecnici di Federalberghi e con il Sindaco abbiamo riscontrato che un famoso portale di affitti di camere, casali e ville a fronte di 360 strutture ufficiali in una data offriva in vendita a Todi 1360 strutture circa». «Per cui – conclude - abbiamo concordato una collaborazione per uno studio approfondito su questa realtà sommersa che sembra stia portando i primi frutti»