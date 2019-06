Tir in fiamme sull'A1, traffico bloccato verso nord a Terni, le deviazioni consigliate

Traffico bloccato sull'Autostrada del Sole tra Fabro e Chiusi in direzione nord per un mezzo pesante andato in fiamme. Circa quattro i chilometri di coda che si sono formati. Per le lunghe percorrenze Autostrade per l'Italia consiglia di uscire ad Orte, prendere la E45 in direzione Perugia e rientrare in A1 a Valdichiana. Per le brevi percorrenze di uscire a Fabro, poi seguire per Fabro Scalo, Ponticelli, Chiusi Scalo e rientrare in A1 a Chiusi-Chianciano Terme. Sul posto è presenti personale di Autostrade per l'Italia e della polizia stradale di Orvieto. Ultimo aggiornamento: 19:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA