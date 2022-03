Tesei a Terni. Il M5S polemico: «Dalla presidente nessuna certezza»

TERNI - «Dalla conferenza della Tesei nessuna novità su ospedale e infrastrutture». Il gruppo consigliare del Movimento Cinquestelle accusa la Governatrice di aver confuso «il ruolo di sindaca di Perugia, con quello di presidente della Regione Umbria».

«Dopo aver snobbato volutamente il consiglio straordinario su Ast – si legge in una nota - è venuta a Terni non si capisce bene a fare cosa, salvo enunciare progetti senza né corpo né gambe, mischiando ai propri annunci le iniziative che nascono da investimenti privati. Invocando peraltro, a più riprese, l'alibi del Covid» .

Tutto questo mentre a Perugia con due interventi del Pnrr arriveranno oltre 200 milioni di finanziamenti. «Zero soldi, invece, per le partite strategiche che riguardano il futuro della città di Terni, zero euro per il nuovo ospedale, e zero per il miglioramento dei collegamenti con Spoleto e Roma».

«Imbarazzanti mezze frasi sulla questione stadio-clinica, definendola di fatto tutta una questione tecnica e di regolamenti, come se non fosse evidente lo squilibrio tra Perugia e Terni sui posti letto convenzionati».

In merito al pianto sul Covid, ricordano i consiglieri «alla presidente sindaca di Perugia», che le risorse del Pnrr esistono proprio in virtù dei gravissimi effetti della pandemia sul tessuto economico, sociale e sanitario. «E che questa immane crisi per tanti altri territori è diventata una occasione di investimenti sulle questioni vitali per il proprio futuro. Usare la pandemia per giustificare i ritardi che si sono accumulati in questi due anni in Umbria e che hanno colpito soprattutto Terni è surreale e dimostra una povertà amministrativa disarmante».