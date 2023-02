Terni: delegazione della Tct, il corteo del Pontificale passa ma nessuno si ferma

C’era anche una delegazione della Tct davanti al duomo di Terni in occasione del solenne Pontificale di San Valentino. 52 i dipendenti in sciopero dal 9 febbraio per difendere il proprio posto di lavoro. Il vescovo Soddu li ha incontrati prima della funzione religiosa, ma ben poco ha detto, durante l’omelia. Si è limitato ad esprimere solidarietà ai lavoratori alle prese con la precarietà del lavoro. La Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei è passata davanti allo striscione senza fermarsi. Per il sindaco di Terni, Leonardo Latini «c'è la prospettiva di una assunzuone». Nel video di Claudia Sensi le dichiarazioni di vescovo e presidente.