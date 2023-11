Terni, a Virginia Moriconi la borsa di studio in memoria dell'insegnante Luisa Pruni Piccioni

TERNI - Virginia Moriconi della classe terza E della Leonardo Da Vinci, ha ricevuto la borsa di studio in memoria di "Luisa Pruni Piccioni", indimenticata insegnante ternana della scuola.

Virginia, accompagnata dai genitori e dalla sorella, ha ringraziato Massimo Piccioni e i figli Andrea e Paola per il premio che le è stato consegnato e i docenti per il suo percorso di crescita.

«La nostra proposta valorizza un ricordo ma soprattutto vuole essere uno stimolo per costruire le fondamenta per il futuro dei giovani - ha sottolineato Massimo Piccioni. Siamo qui oggi per ricordare chi riponeva nei giovani le speranze di come attraverso l’impegno, lo studio e il rispetto per gli altri era possibile vincere le nuove sfide delle dinamiche sociali, in cui solo la cultura rappresenta la via maestra. No alle fughe artificiali dalla realtà, no all'abuso di sostanze che ci tolgono la libertà, no alla dipendenza da ciò e da chi ci vuol rendere privi della volontà di autodeterminarci.

Un no netto e chiaro - ha detto Piccioni - a chi pensa che esista una supremazia di genere».

Presente alla cerimonia il mister della Ternana, Roberto Breda, in rappresentanza della Ternana calcio con cui la famiglia Piccioni organizza il Memorial di calcio Luisa Pruni Piccioni.