Terni, in memoria di Luisa Pruni la borsa di studio a uno studente della Leonardo Da Vinci

TERNI - Luisa Pruni Piccioni ha lasciato i suoi cari il 29 marzo di un anno fa, lasciando nella sofferenza chi ha avuto la fortuna di conoscerla e apprezzarla per le sue qualità umane.

Martedì 29 novembre si terrà la seconda edizione della borsa di studio in sua memoria presso l'aula Donzelli della scuola Leonardo da Vinci, con la consegna del riconoscimento ad uno studente meritevole dell’istituto. L’appuntamento è alle 9.30 nell’istituto di via Lanzi, alla presenza della terza E, la classe frequentata da Luisa, dove conobbe il futuro marito. Il giovane studente riceverà dalla famiglia Piccioni una targa e un assegno per la borsa di studio. «Ricordiamo chi riponeva proprio nelle nuove generazioni le speranze attraverso l’impegno, lo studio e il rispetto verso gli altri per competere nelle nuove sfide delle dinamiche sociali dove la cultura rappresenta la via maestra» è il messaggio della famiglia di Luisa. «Una moglie, una mamma e una nonna che nella sua semplicità e dolcezza ha saputo trasmettere il valore del dovere».