TERNI - "Tranquilla mamma, sono a Roma, questa sera torno a casa".Mamma Touria aveva tirato un sospiro di sollievo. Era in ansia per sua figlia, 21 anni da compiere, sparita da venti giorni. Dopo la denuncia di scomparsa ai carabinieri e l'interessamento della trasmissioneMariam Yamani aveva chiamato per rassicurarla sulle sue condizioni. E sul fatto che la sera stessa sarebbe tornata a casa.Due giorni fa un uomo l'aveva incontrata alladi Roma, l'aveva riconosciuta nelle foto diffuse dalla mamma e l'aveva accompagnata a prendere il treno per Terni. Le ha chiamato la madre per dirle che sarebbe rientrata e la donna era felice. Mariam però sul treno non è mai salita ed è di nuovo sparita.“E’ andata via senza il telefonino, senza prendere i vestiti di ricambio e non ha con sé neppure i documenti” ha detto la mamma comprensibilmente sconvolta. La donna, dopo aver atteso invano notizie della ragazza sperando che l’assenza di sua figlia fosse legata ad una breve permanenza a casa di amici, era andata nella caserma dei carabinieri per presentare denuncia di scomparsa. E si è rivolta anche alla trasmissione di Raitre Chi l’ha visto, che ha diffuso la foto e le generalità della giovane ternana nella speranza di poter avere elementi utili a rintracciarla. Dopo la pubblicazione della richiesta d’aiuto sul profilo facebook di Mery, in tanti hanno chiamato la mamma raccontando di averla incontrata di recente.“Mi ha chiamato una ragazza - dice mamma Touria - mi ha detto che la settimana scorsa l’ha vista ad Amelia. Indossava un pantalone di colore verde e portava un borsa verde. Le si è avvicinata e le ha chiesto una bottiglia d’acqua e lei gliel’ha data. Questa ragazza ha aggiunto di essersi resa conto che mia figlia non stava bene”.Dopo il 5 maggio in tanti dicono di aver incontrato la giovane, che ha avuto un’adolescenza abbastanza travagliata. “Io Mery l’ho vista una o due settimane fa a corso Tacito - dice una ragazza ternana. Stava da sola. La conosco da anni…poverina. Speriamo vada tutto bene”. Anche un ragazzo è convinto di averla vista a borgo Rivo, una settimana fa, seduta sull’autobus della linea 3. Meno recente invece la segnalazione di un’altra donna ternana: “L’ho vista 15 o 20 giorni fa, era seduta fuori dalla chiesa di San Francesco”.La mamma non si dà pace e aspetta la telefonata che metta fine alla sua angoscia: “Chiunque abbia notizie di Mery può chiamare al numero 389 6591314 o al 112”.