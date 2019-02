TERNI Una ragazza di 20 anni si è procurata gravi fratture cadendo l'altra notte dal balcone di casa, dopo che era rientrata da una serata con gli amici. Il fatto è avvenuto in una abitazione del centro di Terni. I genitori erano in casa e l'hanno soccorso. La polizia sta indagando per capire se si sia trattato di un infortunio o di un gesto volontario. Si esclude la presenza di altre persone: la ragazza, secondo gli investigatori, avrebbe fatto tutto da sola © RIPRODUZIONE RISERVATA