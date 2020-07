Nessun positivo e un'altra guarigione, una buona giornata sul fronte Coronavirus

Nessun nuovo contagio, nessun decesso e una guarigione. Sul fronte del Covid 19 quella di oggi è una buona giornata per la Asl di Latina che per il secondo giorno consecutivo non fa registrare positivi.

Con il dato odierno restano 599 i contagi da inizio pandemia, la prevalenza è di 10,41 ogni 10.000 abitanti, i guariti diventano 519, i deceduti restano 37, mentre 43 sono gli attuali positivi. Di questi 25 sono in ospedale - ma nessuno in terapia intensiva - e 18 seguiti a domicilio

Vedi anche > Coronavirus, oggi zero positivi in provincia. Tutti in fila per i tamponi. Resta chiuso il Comune di Formia

«Si raccomanda ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento» - dicono dalla Asl.

© RIPRODUZIONE RISERVATA