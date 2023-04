Tic Festival: bagno di folla già dalla prima sera. Attesa per gli influencer e i creator e la finalissima con gli attori di Mare Fuori

Terni- La prima serata del Tic (Terni Influencer e Creator Festival) è stata un successone.

In pochi minuti l'auditorium del Cityplex Politeama Lucioli ha registrato il tutto esaurito. Ad inaugurare l'evento, che si snocciola in vari appuntamenti per tutta la città fino a domenica, l'orgoglio ternano Francesco Lancia, attore e speaker per Radio Deejay che ha precisato l'importanza di un evento di questa entità a Terni e il bisogno di preservarlo, curarlo e "innaffiarlo come una piantina", per arrivare magari un giorno a raggiungere i livelli di un Lucca Festival.

Ma dietro al TIC Festival c’è un'associazione culturale, Umbria for the Future, fondata da ragazzi e ragazze con competenze e professionalità varie, uniti dalla passione per il loro territorio e per la comunicazione digitale: "Il progetto è nato ormai due anni fa, finalmente siamo riusciti con tanto impegno a portare una manifestazione con cento ospiti e cinquanta eventi in tre giornate. Il tutto seguito da un solo team che vuole credere nel motto: Cambiamo il mondo un post alla volta"- hanno spiegato i due presentatori, Ilaria e Diego, in rappresentanza dell'organizzazione.

"Si tratta di un valore aggiunto al territorio, un punto di partenza, un evento attuale e dinamico che si apre al futuro ma consapevole del presente in un mondo che corre veloce come un tic. Un grazie particolare alla Fondazione Carit che ci ha aiutato nella realizzazione e ha fatto sì che gli appuntamenti fossero tutti gratuiti"- hanno concluso.



L'obiettivo è quello di mettere a disposizione il mezzo dei social in molti ambiti: non a caso sono previste collaborazioni con l'ordine degli psicologi e professori universitari.Ad aprire le danze ieri seradi, il fortunato canale di divulgazione scientifica che conta solo su Instagram 800mila followers. Presenti anche in sala moltissimi seguaci venuti da ogni parte d'Italia per incontrarlo: dai più piccoli ai più grandi hanno atteso fino alla fine della serata per scambiare una parola e scattare un selfie.Poi, l'appuntamento al Fat Art Club con il deejay ternano"Ce lo aspettavamo? Sinceramente in parte sì in parte no: attendiamo un gran numero di partecipanti agli eventi con gli influencer e creator più conosciuti, come per gli attori di Mare Fuori che hanno riempito il Secci già da giorni, ma vedere tutte queste persone già dalla prima sera non fa altro che gratificare tutto il lavoro che c'è dietro"- ha detto Alessandro Mancini, uno degli organizzatori del Festival.Gli appuntamenti continuano per tutta la giornata di oggi e quella di domani dal Teatro Secci al Cinema Politeama, dal Caffè Letterario della Biblioteca Comunale di Terni al PalaSì, dal Fat Art Club al Bloom, e anche in alcuni istituti superiori della città.