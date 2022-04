E' stato identificato e denunciato il pirata della strada che ha investito ieri pomeriggio, 14 aprile, un ragazzino di 11 anni mentre attraversava la strada in via Primo Maggio, in centro a Terni. L'investitore era a bordo di uno scooter, ha fatto cadere il ragazzino e non si è fermato a soccorrerlo. Si tratta di un giovane ternano di 19 anni.

La vittima è ricoverata in ospedale per una frattura ma fortunatamente non è in pericolo di vita.