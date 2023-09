Terni: traffico in tilt per lavori lungo la Terni-Rieti e la ciclabile Pentima-stazione

Terni -

Lunghissime code ed automobilisti infuriati. Traffico in tilt a causa di due cantieri aperti.

È infatti, temporaneamente chiusa la corsia in direzione Terni, tra lo svincolo Valnerina e lo svincolo di Terni Est della Terni-Rieti, che costringe il traffico proveniente da Rieti diretto a Terni a uscire allo svincolo Valnerina, proseguire sulla strada provinciale 209 verso via Stefano Breda, via Vulcano e via Tre Venezie per poi reimmettersi sulla strada statale 79bis in corrispondenza dello svincolo Terni Est.

In viale Brin, invece, è aperto il cantiere per la realizzazione della nuova pista ciclabile tra Pentima e la stazione ferroviaria e la viabilità è regolata da semaforo.

Lunedì nero, quindi, per tanti automobilisti che si sono trovati ingolfati in file estenuanti.