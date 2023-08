Lavori sulla statale 79bis Ternana: limitazioni al transito in direzione Terni

Terni -

Limitazioni al transito lungo la strada statale 79bis “Ternana” (direttrice Rieti-Terni) si sono rese necessarie per l’esecuzione di alcuni interventi nell’ambito dei lavori di manutenzione dei viadotti “Tescino I” e “San Carlo”.

Da lunedì 4 settembre sarà chiusa al traffico la corsia in direzione Terni, tra lo svincolo Valnerina e lo svincolo di Terni Est.

Il traffico proveniente da Rieti e diretto a Terni sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo Valnerina, prosecuzione sulla strada provinciale 209, via Stefano Breda, via Vulcano, via Tre Venezie e reimmissione sulla strada statale 79bis in corrispondenza dello svincolo Terni Est con possibilità di proseguire sulla statale 675 sia verso Roma che verso Spoleto.

Il traffico in direzione Rieti potrà invece transitare regolarmente.

Il completamento di questa fase dei lavori è previsto entro sabato 9 settembre.