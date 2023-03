Incontra Bandecchi e vai allo stadio gratis. Il popolo dei giovani chiamato a raccolta per un confronto con il candidato sindaco di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi. L'iniziativa è in agenda per domenica 19 marzo ore 14 al Garden di Terni.

«E' un importante occasione - si legge nell'invito fatto girare tra i sostenitori e non di Bandecchi - per conoscere il presidente avere un confronto diretto all'interno del quale si potrà fare domande e proposte esprimere le proprie idee per la città e soprattutto ascoltare ciò che Bandecchi ha in mente per noi giovani. Inoltre i presenti che vorranno, alla fine dell'evento, potranno ritirare l'accredito per vedere gratuitamente in tribuna Ternana-Bari che si giocherà lo stesso giorno alle 16.15».