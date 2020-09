Ultimo aggiornamento: 19:45

TERNI - Nasce nel cuore del centro, in vico San Procolo, il primo negozio d’Italia che non ha le casse, dove è possibile prendere i prodotti dallo scaffale e pagare senza usare il portafogli grazie al gate in grado di identificare ogni prodotto e di addebitare il costo sulla carta di credito.Si chiamaed è stato progettato da, docente dell'Istituto tecnico industriale, insieme ai suoi alunni ed è nato con la collaborazione degli studenti di quasi tutte ledella città.“Il progetto nasce come esempio concreto di sostenibilità ambientale, di collaborazione con le scuole, di vicinanza al territorio” dice Davide Milani, ideatore e proprietario, insieme alla figlia Rebecca, del punto vendita che si inaugura sabato 12 settembre a due passi dal parcheggio di Largo Manni.In campo gli studenti dell’Itt Allievi-Sangallo, dell’istituto alberghiero Casagrande, del liceo artistico Metelli, del liceo classico Tacito e dell’Ipsia Pertini. Che si sono occupati, ognuno in base alle proprie competenze e professionalità, della realizzazione di ogni componente del primo negozio, dove circolano solo umido e vetro e che vende prodotti a chilometro zero. Un negozio in grado di rimborsare laai propri clienti con una sorta di buono spesa grazie ad un algoritmo brevettato.VivoGreen, che per scelta non farà orario continuato e resterà chiuso la domenica, darà lavoro ad otto o nove persone.