Terni, gli studenti del liceo Angeloni volano a Londra

Stavolta tocca a loro: gli studenti della sezione di scienze umane del liceo Francesco Ageloni. «Abbiamo pensato di mandare in viaggio studio a Londra i ragazzi di questa sezione perché non sono mai andati, abbiamo il liceo linguistico e si è sempre privilegiato quel corso di studi per ovvi motivi. Ma crediamo che sia importante conoscere la lingua inglese anche per gli altri studenti della nostra scuola», dice Patrizia Stilo dirigente del liceo Angeloni. Stanno partendo per Londra venti studenti ternani.

«Si è scelto di far partecipare i ragazzi al viaggio studio a Londra all’inizio dell’anno scolastico, e non alla fine come si è sempre fatto, per consolidare la lingua ed avere un beneficio immediato, una ricaduta didattica», spiegano al liceo Angeloni.

Se alcuni studenti ternani vanno in Inghilterra, altri dalla Francia, da Bordeaux, arrivano in questi giorni nel liceo Angeloni. Sono i ragazzi che partecipano allo scambio culturale con la scuola ternana. Gli studenti francesi al mattino frequentano le lezioni con i loro compagni ternani, poi sono ospitati dalle famiglie degli studenti.Vengono organizzate anche escursioni per far conosceree il territorio.

Ad aprile cambio della guardia i liceali ternani andranno a Bordeaux e saranno ospitati a loro volta nelle famiglie degli studenti francesi.