Terni, per la Consulta Giovanile trovata la sede al Centro Multimediale

La Consulta Giovanile avrà una sede tutta sua al primo piano del Centro Multimediale, in piazzale Bosco.

Si tratta di uno spazio di 86 metri quadrati che la Consulta potrà utilizzare a titolo gratuito, anche per custodire atti e documentazione; a carico del comune di Terni saranno anche le utenze dal momento che si tratta di un organo consultivo .

Per lo spazio che sarà sede della Consulta era stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per concederlo in affitto, ma nessuno ha dato risposta per cui il locale è stato catalogato come non utilizzato.

Altra buona notizia per la Consulta Giovanile è la possibilità di utilizzare la sala videoconferenze del Centro Multimediale per eventuali riunioni e assemblee. Si trova a pochi passi dal locale adibito a sede.

Palazzo Spada ha riconosciuto che «la Consulta Giovanile rappresenta uno strumento di partecipazione alla vita politica e civica del Comune, è libera e volontaria, apartitica e senza fini di lucro. E’ un organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta e può fare proposte per tematiche che riguardano il mondo dei giovani» Ecco perché si è tenuto a darle una sede, l’intento è quello di per stimolare e accompagnare la partecipazione attiva dei giovani alle decisioni e alle attività per costruire una comunità locale inclusiva e democratica.